Российские операторы каршеринга начали переходить на китайский автопром

Российский каршеринг переходит на китайские автомобили. Как сообщили СМИ, "Яндекс Драйв" планирует приобрести до семи тысяч автомобилей из КНР до конца года. "Делимобиль" уже закупил 150 новых кроссоверов.

На что способны китайские машины? Как поменяются тарифы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.