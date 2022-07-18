Россияне начали активно скупать машины в Белоруссии. На популярном в стране авторынке в Малиновке клиенты из России теперь составляют до 80%, написали местные СМИ.

Многие иностранные автоконцерны приостановили поставки машин в Россию из-за санкций. А автомобили в Белоруссии стоят дешевле. Какие бренды у наших соотечественников самые популярные? И сколько нужно заплатить, чтобы ввезти и зарегистрировать машину? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.