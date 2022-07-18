Новости последнего часа: сеть H&M перед закрытием устроит распродажу товаров

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Так, сеть H&M перед закрытием устроит распродажу оставшихся товаров. Это следует из заявления компании.

Участок БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка" закроют с 23 июля по 22 августа.

Россия примет меры для безопасности при появлении баз НАТО в Финляндии. Об этом сообщил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.