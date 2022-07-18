Новости последнего часа: торговая сеть H&M решила окончательно уйти из РФ

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Так, торговая сеть H&M решила окончательно уйти из России. Это следует из заявления компании.

Спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вывоз зерна с Украины через Болгарию и Румынию недостаточен. Об этом рассказал представитель ЕС.