Торговая сеть H&M решила прекратить деятельность в РФ

Шведский масс-маркет H&M заявил, что окончательно уходит из России. Об этом написали в СМИ.

Более 150 точек прекратили работать в марте. Компания на время возобновит работу, чтобы провести распродажу в своих магазинах в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.