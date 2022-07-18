Торговая сеть H&M распродаст оставшиеся товары перед закрытием в РФ

Торговая сеть H&M перед закрытием в России распродаст оставшиеся товары. Об этом сообщает ТАСС.

В компании подчеркнули, что решили начать процесс сворачивания бизнеса в стране, учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее.