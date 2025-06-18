Москва представила свои лучшие практики на ПМЭФ

Москва снова вошла в число участников Петербургского международного экономического форума. На нем столица презентует свой опыт развития инновационных предприятий, а также проектов в сфере туризма, торговли и культуры. Среди них – система "Мосбилет", фестиваль "Театральный бульвар" и другие.

Кроме того, представители Москвы уделят большое внимание новым технологиям, в том числе презентации метропоезда "Москва-2026". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.