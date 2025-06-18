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Новости

Новости

18 июня, 18:15

Экономика

Москва представила свои лучшие практики на ПМЭФ

Москва представила свои лучшие практики на ПМЭФ

Несколько столичных вузов договорились о сотрудничестве на ПМЭФ

Ознакомительная программа стартовала на ПМЭФ

На ПМЭФ продемонстрируют последние достижения Москвы

Более 700 брендов представлено на "Зеленом маркете" в Москве

Столица презентовала макет поезда "Москва-2026" на ПМЭФ

Москва поделится своим опытом развития инновационных предприятий на ПМЭФ

Лидеры стран и крупных компаний прибыли на ПМЭФ-2025

Международный экономический форум стартовал в Петербурге

Просрочки по кредитным картам в России выросли на 70% за полгода

Москва снова вошла в число участников Петербургского международного экономического форума. На нем столица презентует свой опыт развития инновационных предприятий, а также проектов в сфере туризма, торговли и культуры. Среди них – система "Мосбилет", фестиваль "Театральный бульвар" и другие.

Кроме того, представители Москвы уделят большое внимание новым технологиям, в том числе презентации метропоезда "Москва-2026". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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