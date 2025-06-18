В Санкт-Петербурге завершили подготовку к ПМЭФ-2025

В Санкт-Петербурге завершены последние приготовления к ПМЭФ – крупнейшему экономическому форуму страны. Мероприятие стартует 18 июня и продлится до 21 июня. Ключевым днем станет пятница, когда пройдет пленарное заседание с участием Владимира Путина.

Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, в своей речи президент даст оценку текущей экономической и политической ситуации в стране. Ожидается участие делегатов из 140 государств. В пленарной сессии также выступят президент Индонезии, вице-президент ЮАР, вице-премьер Госсовета Китая и советник по нацбезопасности Бахрейна.

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