Глава Калининградской области назвал запрет Литвы на транзит товара незаконным

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что запрет Литвы на транзит ряда товаров в Калининградскую область незаконен.

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили пять ракет из "Града" по Киевскому району Донецка.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сказал, что столица направит около 83 миллиардов рублей на антикризисную поддержку населения и бизнеса.

