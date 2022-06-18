Торговые сети снизили наценки на базовые продукты втрое – ФАС

Торговые сети снизили наценки на базовые продукты втрое менее чем за год, сообщили в ФАС.

Власти будут работать над улучшением качества медпомощи, заявил Владимир Путин.

"ВКонтакте" планирует запустить виртуальные аватары пользователей, рассказал технический директор соцсети.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

