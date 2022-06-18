Неделя прошла с момента открытия сети "Вкусно и точка"

Рестораны новой сети "Вкусно и точка" работают уже неделю. В прошлые выходные открытие российского McDonald's после ребрендинга вызвало настоящий ажиотаж. Желающие первыми узнать, изменился ли привычный вкус бургеров, выстроились в огромную очередь на Пушкинской площади.

Что происходит в ресторанах в эти выходные? Сохранится ли такая же посещаемость? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

