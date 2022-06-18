На ПМЭФ заключено соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей – организаторы

Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку из артиллерии натовского калибра, сообщили власти ДНР.

На Петербургском форуме заключено соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей, рассказали организаторы ПМЭФ.

Автобус с туристами попал в ДТП на Кубани, 11 человек пострадали, сообщила Прокуратура РФ.

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