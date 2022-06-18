Эксперты предупредили о подорожании стройматериалов на 30%

Строительные материалы могут подорожать на 30%. По словам экспертов, расти в цене будут товары с импортной составляющей. В их числе пластиковые окна, ламинат, краска премиум-сегмента и другая продукция.

В отрасли утверждают, что рост цен удастся сгладить, если получится наладить новые торговые схемы. При этом материалы российского производства дорожать не должны и так. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

