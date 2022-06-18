В России набирает популярность апсайклинг

Новые экономические реалии заставляют россиян вспомнить о хорошо забытом старом: о том, как штопать носки, перешивать и затем донашивать бабушкины вещи или собственноручно обновлять мебель.

Это явление называется апсайклингом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

