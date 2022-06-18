В России подорожал чай

В России заметно подорожал чай. Кроме того, сократился и его ассортимент. Специалисты связывают это с последствиями пандемии коронавируса, неурожаем, а также логистическими проблемами.

Какой чай можно найти в российских магазинах и сколько он стоит? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

