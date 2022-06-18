Железные дороги Литвы остановили транзит санкционных товаров в Калининград Под запрет попала почти половина грузооборота с основной частью России. Это металлы, цемент и другие стройматериалы.

Губернатор региона назвал происходящее попыткой "экономического удушения" и заявил о намерении добиваться пересмотра данного решения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

