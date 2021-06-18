Курс евро на Мосбирже опустился ниже 86 рублей

Курс евро опустился ниже 86 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Европейская валюта ускорила снижение до 0,23% к закрытию предыдущей сессии и опустилась до 85,95 рубля. На такой отметке евро оказался впервые с августа 2020 года.