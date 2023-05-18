Новости часа: Куба предоставит РФ возможности для открытия филиалов российских банков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Куба дает возможности для открытия филиалов банков РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

США работают над замещением поставок низкообогащенного урана из РФ, сообщили в Минэнерго США.

РФ оставляет за собой право на все меры для нейтрализации угрозы с Украины, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

