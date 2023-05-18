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18 мая, 23:45

Политика

Новости часа: Куба предоставит РФ возможности для открытия филиалов российских банков

Новости часа: Куба предоставит РФ возможности для открытия филиалов российских банков

Новости часа: ВСУ выпустили более 50 боеприпасов по Донецку

Новости часа: двое саперов центра "Лидер" погибли при разминировании в ДНР

Новости часа: РФ готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию

"Интервью": Мария Багреева – о выпуске "зеленых" облигаций для населения

"Деньги 24": состояние российского рубля на бирже

Эксперты рассказали, почему в ТЦ остались пустующие площади после ухода западных брендов

Новости часа: в Крыму заявили, что выработают допмеры безопасности ж/д перевозок

Новости часа: Путин заявил, что Россия увеличила экспорт сельхозпродукции

Москва выпустит первые "зеленые" облигации для населения в конце мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Куба дает возможности для открытия филиалов банков РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

США работают над замещением поставок низкообогащенного урана из РФ, сообщили в Минэнерго США.

РФ оставляет за собой право на все меры для нейтрализации угрозы с Украины, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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