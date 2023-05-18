18:00Политика
Новости часа: РФ готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.
Украина получила всю обещанную Великобританией бронетехнику и гаубицы AS90. Это следует из заявления Минобороны королевства.
Температура воздуха в Москве впервые с начала весны превысила 25 градусов. Это данные метеобюро.