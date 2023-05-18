Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:00

Политика

Новости часа: РФ готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию

Новости часа: РФ готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию

"Интервью": Мария Багреева – о выпуске "зеленых" облигаций для населения

"Деньги 24": состояние российского рубля на бирже

Эксперты рассказали, почему в ТЦ остались пустующие площади после ухода западных брендов

Новости часа: в Крыму заявили, что выработают допмеры безопасности ж/д перевозок

Новости часа: Путин заявил, что Россия увеличила экспорт сельхозпродукции

Москва выпустит первые "зеленые" облигации для населения в конце мая

"Жизнь в большом городе": бизнес на красоте

Биржевые цены на бензин в России побили рекорд 2022 года

Новости часа: российские военные пресекли попытку ВСУ вывести группировки из Марьинки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

Украина получила всю обещанную Великобританией бронетехнику и гаубицы AS90. Это следует из заявления Минобороны королевства.

Температура воздуха в Москве впервые с начала весны превысила 25 градусов. Это данные метеобюро.

Читайте также
экономикаполитиказа рубежомобществопогодавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика