Новости часа: РФ готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

Украина получила всю обещанную Великобританией бронетехнику и гаубицы AS90. Это следует из заявления Минобороны королевства.

Температура воздуха в Москве впервые с начала весны превысила 25 градусов. Это данные метеобюро.