Продовольственный кризис не разрешить без удобрений из РФ и зерна из Украины – генсек ООН

Продовольственный кризис не разрешить без удобрений из России и зерна из Украины, заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш.

США с ООН работают над возобновлением судоходства из порта Одессы, заявили в Белом доме.

Россия за день объявила персонами нон грата 85 иностранных дипломатов, сообщили в МИД РФ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

