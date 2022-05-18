"Трубки в цене": что происходит на российском рынке смартфонов

Продажи новых смартфонов в России рухнули на 30% после периода значительного роста. При этом рынок подержанных устройств переживает небывалый расцвет.

Связано ли это с ростом цен или дефицитом товаров? И что вообще сейчас происходит на рынке телефонов и других гаджетов? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

