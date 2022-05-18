В Минэке спрогнозировали серьезный рост цен на российский газ для дальнего зарубежья

Цены на газ из России для дальнего зарубежья в 2022 году вырастут почти на 72%, до 523,3 доллара за тысячу кубометров, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и гендиректор ВОЗ обсудили ситуацию в здравоохранении на Украине и в Донбассе.

Библиотеки Москвы собрали 5,5 тысячи книг для читальных залов ДНР и ЛНР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

