В Минэке спрогнозировали снижение добычи нефти в РФ на 9,3%

Добыча нефти в России в 2022 году снизится на 9,3%, а газа - на 5,6%, заявили в Минэкономразвития РФ.

Россия окажет Запорожской области Украины максимальную помощь, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Мишустин и премьер-министр Казахстана условились о развитии сотрудничества в ЕАЭС.

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