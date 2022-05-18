Москва и Анкара договорились о расширении применения карт "Мир" в Турции

19:15
На турецких курортах совсем скоро могут начать принимать карты "Мир". Кроме того, Россия и Турция договорились о мерах сохранения туристического потока. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи сопредседателей межправительственной российско-турецкой комиссии.
По словам Новака, за первый квартал 2022 года товарооборот между странами увеличился более чем в два раза, несмотря на экономическую ситуацию. Но Москва и Анкара работают над увеличением грузового коридора, чтобы турецкие производители могли выйти на российский рынок и заменить ушедшие бренды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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