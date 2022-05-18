В отелях и банках Турции начнут принимать карты "Мир"

Турецкие отели и банки начнут принимать карты "Мир". Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Киев сам признает наличие внешнего центра принятия решений, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил о блокировке шестого пакета санкций Евросоюза против России.