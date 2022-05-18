ЦБ РФ установил курс доллара и евро на 19 мая

Центробанк РФ повысил курсы доллара и евро на 19 мая до 63,56 рубля и 66,61 рубля соответственно.

"Сбер" опроверг информацию хакеров Anonymous о взломе своих систем.

Женская и мужская сборные России по баскетболу отстранены от участия в Кубке мира.