Силуанов заявил, что первый шок от введенных санкций против РФ прошел

Первый шок от введенных санкций для российской экономики прошел. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, такой вывод можно сделать даже на основании того, что до сих пор готовятся новые пакеты ограничений и запретов.

Автопроизводитель Mazda Sollers ведет переговоры о возобновлении поставок комплектующих на заводы в РФ.

Центробанк РФ начал внедрять оплату в Системе быстрых платежей с использованием специальной технологии, благодаря которой можно расплатиться за товар, приложив гаджет к платежному терминалу, сообщила первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова.

