В России подешевели смартфоны и телевизоры

В России цены на электронику пошли на спад, некоторые товары стоят как в начале 2022 года. Особенно снижение видно по смартфонам и телевизорам. Эксперты связывают это с укреплением рубля.

О том, стоит ли ждать дальнейшего падения цен или нужно пользоваться моментом уже сейчас, – в эфире телеканала Москва 24.

