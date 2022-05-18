Инфляция в Москве в апреле замедлилась до 1,6%. Это ниже, чем в феврале, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За первые две недели мая показатель упал еще на 0,3% по сравнению с тем же периодом апреля. В правительстве города подчеркивают, что стабилизация ситуации связана с жесткой политикой Центробанка, укреплением курса рубля, сезонным снижением цен на овощи.

Кроме того, дешевеют и услуги. Например, авиаперелеты в эконом-классе, отметили в мэрии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.