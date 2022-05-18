Стоимость электроники в России продолжила снижаться

Цены на электронику продолжают снижаться. Некоторые товары стоят как в начале года. Особенно снижение видно по смартфонам и телевизорам.

Эксперты это связывают с укреплением рубля. Стоит ли ждать дальнейшего падения цен?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.