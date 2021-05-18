Эксперты рассказали, что будет с рублем

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич пообещал россиянам доллар по 60 рублей. По его прогнозу, случится это в ближайшие годы. Связано же это с цикличностью курса отечественной и иностранной валюты. Похожее уже было в период с 2003 по 2008 год, уточнил специалист.

Из прогноза Купцикевича следует, что рубль начнет крепнуть, и депозиты в российской валюте станут привлекательнее.

Насколько это реально и сколько может продлиться золотой период рубля, рассказали два эксперта – автор прогноза Александр Купцикевич и экономист Максим Чирков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.