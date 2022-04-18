Эксперт рассказал, нужно ли россиянам покупать иностранную валюту

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков рассказал, стоит ли россиянам сейчас покупать валюту или же лучше избегать приобретения иностранных средств.

Он также пояснил, как поручение Владимира Путина о переходе на рубли во внешней торговле скажется на курсе доллара. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

