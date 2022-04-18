Эксперт прокомментировал падение курсов доллара и евро

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков рассказал, почему евро и доллар продолжают падать, связано ли это с требованием России расплачиваться за газ рублями.

Эксперт также поведал, стоит ли сейчас россиянам покупать иностранную валюту или лучше отказаться от этого варианта. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

