Доллар на Мосбирже завершил день снижением до 79,75 рубля, а евро – до 83,68 рубля.

ООН предлагает России и Украине провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс.