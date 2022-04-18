Российская банковская система крепко стоит на ногах – Набиуллина

Российская банковская система крепко стоит на ногах и быстро реагирует на вызовы санкций. Об этом на выступлении в Госдуме заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что гнаться за показателем инфляции любыми способами регулятор не будет, нужно дать адаптироваться бизнесу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.