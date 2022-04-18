Стоимость квартир с отделкой может вырасти на 20% – эксперты

Застройщики переписывают сметы на квартиры с отделкой. Стоимость такой жилплощади может вырасти на 20%. Об этом сообщили эксперты.

Дело в том, что некоторые поставщики материалов ушли с рынка, а остальные подняли цены. Как теперь быть покупателям квартир?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.