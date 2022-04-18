ЦБ разрешил россиянам покупать валюту в банках с 18 апреля

Центробанк разрешил россиянам покупать валюту в банках с 18 апреля. Однако продавать будут только ту, которая поступила в кассы после 9 апреля. По словам некоторых экспертов, ажиотажа на покупку валюты ожидать не стоит.

Как на такое решение отреагировали доллар и евро? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.