Российские банки возобновили продажу наличной валюты гражданам

С 18 апреля Центробанк разрешил россиянам покупать валюту в банках. Однако продают только ту, которая поступила в кассы после 9 апреля.

Как на такое решение отреагировали доллар и евро? Стоит ли ждать роста их курса? И какие прогнозы дают эксперты? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.