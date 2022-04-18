Правительство столицы получило от бизнес-сообщества более 500 антисанкционных инициатив

Более 500 предложений, как снизить негативный эффект санкций, получили от столичных предпринимателей в городском штабе по защите бизнеса. Эти инициативы касаются совершенствования законов и новых мер поддержки.

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, часть из предложений уже одобрили, остальные рассматривают.

Например, в столице скорректировали правила демонтажа летних веранд, упростили перепланировку нежилых помещений, предусмотрели помощь в проведении пилотных тестирований для IТ-компаний.

Специалисты штаба сейчас работают в усиленном режиме. Со всеми вопросами можно обратиться по телефону горячей линии +7 (495) 620-20-45, еще больше информации можно узнать на сайте штаба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.