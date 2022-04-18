Тысячи грузовиков из РФ застряли на границах ЕС

В Европу не пускают грузовые машины из России. Очередь из фур растянулась на границе с Польшей на десятки километров. Дальнобойщики пытаются вернуться на родину.

Российские фуры должны были покинуть страну до 16 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

