ЦБ России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам

С 18 апреля россияне снова смогут покупать наличные доллары и евро. Правда, если они найдутся в кассах банков. В продажу пускают только ту валюту, что поступила с 9 апреля.

О том, стоит ли ожидать ажиотажного спроса, в какую сторону изменится курс рубля и нужно ли сейчас вкладываться в иностранные деньги, – в эфире телеканала Москва 24.