Российские ретейлеры электроники потеряли 16% от объема продаж из-за маркетплейсов

За 2024 год маркетплейсы увеличили объемы продаж электроники в 1,5 раза. При этом офлайн-магазины потеряли 16%. Розничные сети жалуются на интернет-площадки в ФАС, обвиняя их в неконкурентной борьбе и необоснованном снижении цен. Кроме того, отдельные онлайн-продавцы сбывают серый импорт, с которого не уплачены налоги.

К чему это может привести? Как скажется эта борьба на потребителях? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.