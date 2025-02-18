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18 февраля, 23:45

Экономика

Российские ретейлеры электроники потеряли 16% от объема продаж из-за маркетплейсов

Российские ретейлеры электроники потеряли 16% от объема продаж из-за маркетплейсов

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За 2024 год маркетплейсы увеличили объемы продаж электроники в 1,5 раза. При этом офлайн-магазины потеряли 16%. Розничные сети жалуются на интернет-площадки в ФАС, обвиняя их в неконкурентной борьбе и необоснованном снижении цен. Кроме того, отдельные онлайн-продавцы сбывают серый импорт, с которого не уплачены налоги.

К чему это может привести? Как скажется эта борьба на потребителях? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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