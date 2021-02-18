Россияне смогут видеть свои покупки в личных кабинетах на сайте ФНС

Федеральная налоговая служба хочет объединить "Личный кабинет налогоплательщика" с данными онлайн-касс. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Егоров. После этого граждане смогут увидеть все свои покупки, оплаченные картой, и одной кнопкой получить налоговый вычет, если он полагается.

Ранее ФНС рассказали о еще нескольких нововведениях. Служба готовится упростить получение статуса ИП, а также имущественных и инвестиционных вычетов. Вернуть средства можно будет в более короткий срок – до полутора месяцев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.