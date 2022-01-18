Телезрителям рассказали, на сколько подорожают кондитерские изделия

Кондитеры собираются поднять цены на свою продукцию. Об этом они предупредили торговые сети.

В среднем стоимость тортов, печенья, шоколада увеличат на 15–20%.

С чем связано такое подорожание сладостей? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.