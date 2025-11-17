В России начало снижаться число активных игроков букмекерских компаний

Число активных игроков в России начало снижаться, а рост оборотов букмекерских компаний замедлился, несмотря на то, что общий объем ставок с начала года достиг 1,4 триллиона рублей, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. Он отметил, что букмекеры начали жаловаться на трудности, но при этом продолжают получать огромные доходы.

Сейчас государство приступило к рассмотрению возможности повышения налогов до 25% с прибыли и около 7% с разницы между ставками и выигрышами клиентов. Букмекеры заявили, что из-за этого им будет тяжело спонсировать спорт.

