Новости часа: центр для разработчиков БПЛА откроют в индустриальном парке "Руднево"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В индустриальном парке "Руднево" откроют центр для разработчиков беспилотников. Это данные сайта мэра и правительства Москвы.

В Москве 68 молочно-раздаточных пунктов работают по новому стандарту. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Победителями и призерами конкурса "Лучший кадетский класс" стали 15 классов из восьми московских школ. Это данные департамента образования.