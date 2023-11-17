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Новости

17 ноября, 19:30

Общество

Новости часа: центр для разработчиков БПЛА откроют в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: центр для разработчиков БПЛА откроют в индустриальном парке "Руднево"

"Деньги 24": Минфин РФ предложил обязать банки возвращать клиентам часть похищенных денег

Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

"Московский картофель" выпустил чипсы со вкусом новогодних салатов

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Новости часа: с 2011 года в Москве построено 586 новых школ и детских садов

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Новости часа: резидент парка "Руднево" начал поставки банкоматов собственной разработки

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В индустриальном парке "Руднево" откроют центр для разработчиков беспилотников. Это данные сайта мэра и правительства Москвы.

В Москве 68 молочно-раздаточных пунктов работают по новому стандарту. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Победителями и призерами конкурса "Лучший кадетский класс" стали 15 классов из восьми московских школ. Это данные департамента образования.

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