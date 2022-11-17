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Экономика

Россиянам будут выдавать карты Visa и Mastercard на Шри-Ланке

Россиянам будут выдавать карты Visa и Mastercard на Шри-Ланке

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Шри-Ланка будет выдавать карты Visa и Mastercard россиянам. Туристы смогут оформить их дистанционно. Об этом сообщили в посольстве РФ на Шри-Ланке.

Оформлением будут заниматься Народный банк Шри-Ланки и Национальный инвестиционно-промышленный банк РФ. Для получения карты необходимо за две недели до поездки отправить заявку на открытие счета с приложенным изображением паспорта.

Полученную карту можно использовать для платежей и снятия наличных. Причем пользоваться ей можно будет и в других странах. Для этого на карте необходимо иметь минимальную сумму в 50 долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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