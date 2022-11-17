11:00Экономика
Каждое десятое предприятие Германии находится на грани разорения – СМИ
Каждому десятому предприятию Германии грозит разорение. Об этом сообщают местные СМИ.
В зоне риска находятся около 300 тысяч компаний. Уточняется, что в ноябре количество тех, кому грозит банкротство увеличилось более чем на 15% в сравнении с ситуацией в марте.
Финансовые сложности вызваны высокими затратами на энергию, а также проблемами с логистикой и инфляцией. Причиной также называют экономию потребителей.
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