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Экономика

Каждое десятое предприятие Германии находится на грани разорения – СМИ

Каждое десятое предприятие Германии находится на грани разорения – СМИ

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Каждому десятому предприятию Германии грозит разорение. Об этом сообщают местные СМИ.

В зоне риска находятся около 300 тысяч компаний. Уточняется, что в ноябре количество тех, кому грозит банкротство увеличилось более чем на 15% в сравнении с ситуацией в марте.

Финансовые сложности вызваны высокими затратами на энергию, а также проблемами с логистикой и инфляцией. Причиной также называют экономию потребителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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