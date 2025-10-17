Деловой завтрак в рамках Российской энергетической недели прошел в Москве

В Москве прошел деловой завтрак в рамках Российской энергетической недели, где обсудили рост энергопотребления, нагрузку на сети и влияние цифровизации на энергетику.

Участники отметили, что мировая экономика становится все более "электрической", а в России энергопотребление растет быстрее ВВП – на 3,5% ежегодно.

По словам представителей Сбербанка, рост связан с развитием электротранспорта и центров обработки данных. К 2030 году потребление электроэнергии в стране может достичь 1 300 тераватт в час.

