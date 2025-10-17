Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 15:15

Экономика

Деловой завтрак в рамках Российской энергетической недели прошел в Москве

Деловой завтрак в рамках Российской энергетической недели прошел в Москве

"Деньги 24": биржевая цена на бензин АИ-92 поднялась выше 76 тыс рублей за тонну

"Деньги 24": люди по всему миру начали массово скупать золото

"Деньги 24": эксперт рассказал о причинах колебания курса рубля

"Деньги 24": сеть магазинов 7-Eleven подала заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

Путин призвал формировать суверенитет в сфере ТЭК

Владимир Путин сообщил о росте газового экспорта России

Собянин: индексация городских соцвыплат в 2026 году будет выше уровня инфляции

Тысячи фур с товарами застряли на границе России с Казахстаном

"Деньги 24": Росстат опубликовал новые данные по инфляции

В Москве прошел деловой завтрак в рамках Российской энергетической недели, где обсудили рост энергопотребления, нагрузку на сети и влияние цифровизации на энергетику.

Участники отметили, что мировая экономика становится все более "электрической", а в России энергопотребление растет быстрее ВВП – на 3,5% ежегодно.

По словам представителей Сбербанка, рост связан с развитием электротранспорта и центров обработки данных. К 2030 году потребление электроэнергии в стране может достичь 1 300 тераватт в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика