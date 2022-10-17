Представители Danone оценили уход с рынка РФ в 1 млрд евро

Компания Danone приняла решение об уходе с российского рынка, теперь у бизнеса в РФ будет новый собственник. Представители компании заявили, что оценивают свой уход в один миллиард евро.

О своем намерении передать фактический контроль над бизнесом в России французская компания Danone сообщила 14 октября. В организации пришли к выводу, что это оптимальное решение, которое будет гарантировать "обеспечение долгосрочной непрерывности местных бизнес-процессов". В компании также подчеркнули, что это лучший расклад для сотрудников, потребителей и партнеров.

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